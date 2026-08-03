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NA PETROVAČKOJ CESTI

Vučić i Dodik položili vijence za stradale u koloni nakon Oluje, najavili podizanje kapele

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N1 Info
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03. kol. 2026. 08:09
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Screenshot N1 BiH
X/Milorad Dodik

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položili su u nedjelju vijence kod Bosanskog Petrovca, na mjestu stradanja srpske izbjegličke kolone tijekom vojno-redarstvene operacije Oluja, poručivši da za taj događaj nitko nije odgovarao.

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Počast su odali kod spomen-obilježja u selu Janjila, gdje je 7. kolovoza 1995. raketirana kolona srpskih izbjeglica. Prema podacima vlasti Srbije i Republike Srpske, u napadu je poginulo deset civila, među kojima četvero djece.

Vučić je izjavio kako je riječ o "najstrašnijem hladnokrvnom zločinu nad civilima" te istaknuo da je obveza sačuvati sjećanje na stradale. Najavio je da je Srbija osigurala sredstva za izgradnju spomen-obilježja te da će na Petrovačkoj cesti biti podignuta i kapela.

Dodik je napad na izbjegličku kolonu nazvao podmuklim zločinom nad civilima te ustvrdio da svjedoči o mržnji prema Srbima.

Vučić i Porfirije na komemoraciji u Mrkonjić gradu

Srbija je 2022. podignula optužnicu protiv četvorice umirovljenih časnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog raketiranja izbjegličkih kolona na Petrovačkoj cesti i u Svodni tijekom kolovoza 1995. Hrvatska optužnicu odbacuje kao pravno neutemeljenu i neprihvatljivu, smatrajući da Srbija nema nadležnost za procesuiranje događaja iz Domovinskog rata.

Vučić boravi u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini, a u ponedjeljak će u Mrkonjić Gradu sudjelovati na središnjoj komemoraciji posvećenoj stradalim i prognanim Srbima tijekom i nakon operacije Oluja.

Na obilježavanju se očekuje i poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije.

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