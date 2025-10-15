Oglas

godišnje premijerovo izvješće

Klarić o Plenkoviću: Posvetiti dio govora cipelarenju opozicije je neukusno, ali dobro govori o stanju nacije

N1 Zagreb
15. lis. 2025. 15:08

Predsjednik Vlade Andrej Plenković podnio je Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Vlade. Deveto izvješće komentirao je novinar Telegrama Jasmin Klarić kod našeg Hrvoja Krešića u N1 Studiju uživo.

N1 TV N1 studio uživo VIDEO video

