PROBLEM FEMICIDA

Klauški: Odnos prema ženama je poražavajući u 21. stoljeću

23. lis. 2025. 14:25

Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao problem femicida u Hrvatskoj i izjavu Ivana Penave koji je rekao da je lijeva agenda pokazala što može te da ulaganje u nekakve mehanizme neće riješiti ove zločine.

Teme
N1TV Tomislav Kaluški VIDEO video

