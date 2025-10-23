Klauški: Odnos prema ženama je poražavajući u 21. stoljeću

Tomislav Klauški, kolumnist 24sata, bio je gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao problem femicida u Hrvatskoj i izjavu Ivana Penave koji je rekao da je lijeva agenda pokazala što može te da ulaganje u nekakve mehanizme neće riješiti ove zločine.

Podijeli

Oglas