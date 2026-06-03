Zbog dočeka rukometaša smijenjen šef prometnih redara? Oglasio se Tomašević

Vjeruje da će još neke stvari požuriti, ali za sada misli da mogu biti zadovoljni s odlukama koje su se u Staroj gradskoj vijećnici dogodile u posljednjih godinu dana i da će sada napokon sve ono što je godinama bilo najavljeno, što su bili "fantomski projekti" danas su realnost, od bazena u Španskom, stadiona u Kranjčevićevoj, knjižnice Paromlin, te centar za gospodarenje otpadom koji je SDP-u možda i najbitniji projekt u ovom mandatu. Očekuje da će na tom tragu i suradnja Možemo! i SDP-a ići dalje.