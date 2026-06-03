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devet mjeseci zatvora

Matija Posavec nepravomoćno osuđen zbog korupcije

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N1 Info , Hina
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03. lip. 2026. 12:22
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Matija Posavec
Neva Zganec/PIXSELL

Međimurski župan Matija Posavec u srijedu je nepravomoćno osuđen za primanje mita i trgovanje utjecajem kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste.

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Posavca je za primanje 10.000 kuna mita zagrebački Županijski sud osudio na djelomično uvjetnu kaznu od godine i osam mjeseci od čega bi devet mjeseci trebao provesti u zatvoru, a preostalih 11 mjeseci na uvjetnoj slobodi uz rok kušnje od pet godina.

Državi će morati vratiti i tzv. imovinsku korist od 10.000 kuna (oko 1300 eura).

Kobal je osuđen na godinu i tri mjeseca, od toga sedam mjeseci bezuvjetnog zatvora, a ostatak uvjetno na tri godine.

Posavec je, kao i bivši međimurski pročelnik Milorad Novković, oslobođen po dijelu Uskokove optužnice koja ih je teretila za nezakonita zapošljavanja.

U svojoj obrani pred sudom Posavec je odbacio optužbe za mito i urgiranje pri zapošljavanju. Nakon uhićenja u rujnu 2021. Posavec je priznao krivnju te podnio ostavku na mjesto župana, no potom je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno se vratio na tu dužnost.

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