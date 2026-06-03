Vrijednost 3,5 milijuna dolara
VIDEO / Rekordna zapljena krivotvorenih dresova u povijesti Kanade. Evo što je policija sve pronašla
Manje od deset dana prije početka Svjetskog prvenstva, policija u Torontu prošlog je tjedna imala, kako u istražitelji nazivaju, najveću zapljenu krivotvorene nogometne robe u kanadskoj povijesti".
Uhićeni su 41-godišnji muškarac iz Miltona u Ontariju i 62-godišnji muškarac iz Mississauge u Ontariju. Optuženi su za prijevaru veću od 5.000 dolara, uz više drugih optužbi povezanih s prijevarom. Također su optuženi za "prodavanje robe ili usluga s namjerom obmane ili prijevare" te "prodaju, ponudu na prodaju, distribuciju u komercijalnoj mjeri prema Zakonu o zaštitnim znakovima robe".
Govoreći na konferenciji za novinare u ponedjeljak poslijepodne, zamjenik načelnika Robert Johnson rekao je novinarima da policija proaktivno cilja na zločine koji obično rastu tijekom velikih sportskih događaja. "To viđamo tijekom velikih sportskih događaja. Ako pomislite na svjetsko prvenstvo i druge događaje koji se održavaju u gradu, pa čak i na koncerte, uvijek dolazi do porasta krivotvorenih proizvoda. Ovo je bila operacija velikih razmjera osmišljena kako bi se iskoristili navijači i njihova ljubav prema sportu", rekao je i dodao da je krivotvorena roba stizala i iz inozemstva, navodi CBC.
Prema policijskom priopćenju za javnost, policajci su započeli istragu prošli mjesec nakon što su primili pritužbu od Lipkus Law LLP - odvjetničkog društva koje je dio Kanadske mreže za borbu protiv krivotvorenja. To je istražitelje dovelo do skladišta u Mississaugi u kojem je pronađena velika količina krivotvorene robe, među kojima su bili dresove, zastave i kape.
"Zaplijenili smo više od 16.000 krivotvorenih dresova i zastava poznatih robnih marki, kao i dva lažna trofeja FIFA Svjetskog prvenstva, čija se vrijednost na crnom tržištu procjenjuje na više od 3,5 milijuna dolara", rekao je narednik David Ecklund.
Istražitelji kažu da se krivotvorena roba isporučivala maloprodajnim trgovinama. Ecklund je rekao da građani ulaze u trgovine misleći da kupuju autentičan proizvod, primjerice dres ili sportsku opremu. "Plaćaju punu cijenu kao da je proizvod originalan, a zapravo dobivaju krivotvorinu", rekao je i dodao da nije jasno jesu li vlasnici trgovina znali da su dresovi lažni.
Ecklund je novinarima rekao da prihod ostvaren u lancima krivotvorenja često pomaže u financiranju drugih elemenata organiziranog kriminala. "S obzirom na veličinu ove zapljene, vjerujemo da su dvojica muškaraca ovu prijevaru vodila već neko vrijeme", rekao je.
Iako dresovi često izgledaju autentično, postoje načini kako prepoznati razliku. "Na nekim oznakama postoje pravopisne pogreške. Ako pogledate i opipate proizvod, vidjet ćete da nema istu kvalitetu", poručio je David Lipkus iz odvjetničkog društva Lipkus Law LLP.
Istaknuo je da još jedan znak za uzbunu može biti "premium marka" koja se nudi po "povoljnoj cijeni".
Lipkus je rekao da ako netko vjeruje da je nesvjesno kupio krivotvorenu robu, treba to prijaviti policiji i Kanadskom centru za borbu protiv prijevara. "Krivotvorenje nije zločin bez žrtava. Financira ilegalne mreže i ugrožava vašu sigurnost", rekao je.
Prije dva tjedna velika racija u Britaniji
Optužbe u Kanadi dolaze dva mjeseca nakon što je policija u Velikoj Britaniji dovršila svoju najveću raciju prije Svjetskog prvenstva.
Athletic je izvijestio da su s jednog štanda u Midlandsu uklonjeno 4433 krivotvorena predmeta, što predstavlja gubitak za legitimno tržište opreme od 540.776 dolara. Jedan muškarac uhićen je zbog sumnje na distribuciju krivotvorene robe i pritvoren, te je pušten uz jamčevinu do daljnje istrage, piše NYT.
Premier liga je 2025. godine presrela 230.000 proizvoda i uklonila 130.000 online oglasa diljem svijeta, što je, kako tvrde, spriječilo prodaju krivotvorene robe u vrijednosti od 20 milijuna funti. Athletics je otkrio da je 78 posto pretplatnika anketiranih prošle godine kupilo lažni dres, 66 posto namjeravalo je to nastaviti, a 89 posto navelo je cijenu kao glavni motivacijski faktor.
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