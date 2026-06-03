VIDEO / Rekordna zapljena krivotvorenih dresova u povijesti Kanade. Evo što je policija sve pronašla

Govoreći na konferenciji za novinare u ponedjeljak poslijepodne, zamjenik načelnika Robert Johnson rekao je novinarima da policija proaktivno cilja na zločine koji obično rastu tijekom velikih sportskih događaja. "To viđamo tijekom velikih sportskih događaja. Ako pomislite na svjetsko prvenstvo i druge događaje koji se održavaju u gradu, pa čak i na koncerte, uvijek dolazi do porasta krivotvorenih proizvoda. Ovo je bila operacija velikih razmjera osmišljena kako bi se iskoristili navijači i njihova ljubav prema sportu", rekao je i dodao da je krivotvorena roba stizala i iz inozemstva, navodi CBC.