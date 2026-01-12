odabir sudaca
Kosor: Ustav nije predvidio da dvije trećine ustavnih sudaca biraju vladajući, a jednu opozicija
12. sij. 2026. 12:54
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Jadranka Kosor, bivša premijerka. Razgovarale su o Ustavnom sudu, odabiru sudaca i novom obračunu između vlasti i oporbe.
