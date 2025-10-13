ZVONIMIR VIDUKA
Najuspješniji hrvatski poduzetnik u 2025.: Malo volje, želje, učenja i onda se polako dođe do nekog rezultata
N1 Info
|
13. lis. 2025. 16:05
|
0komentara
U N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića gostovao je Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke Altpro, specijalizirane za elektirčne sigurnosne sustave za željeznice, koji je proglašen najuspješnijim hrvatskim poduzetnikom za 2025. godinu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas