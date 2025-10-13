Najuspješniji hrvatski poduzetnik u 2025.: Malo volje, želje, učenja i onda se polako dođe do nekog rezultata

U N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića gostovao je Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke Altpro, specijalizirane za elektirčne sigurnosne sustave za željeznice, koji je proglašen najuspješnijim hrvatskim poduzetnikom za 2025. godinu.

Podijeli

Oglas