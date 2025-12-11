Obas Esiedesa
Nigerijski novinar za N1 o vjerskom nasilju: Zajednice kršćana spaljuju, stanovnike protjeruju i ubijaju
N1 Hrvatska , Hrvoje Krešić
|
11. pro. 2025. 12:23
|
0komentara
Jesu li kršćani progonjeni u Nigeriji i je li nad njima počinjen genocid? Što se uopće događa u toj afričkoj državi te kakva je pozadina vjerskog nasilja koje nesumnjivo postoji? S našim Hrvojem Krešićem o tome je govorio Obas Esiedesa, jedan od vodećih novinara u Nigeriji.
