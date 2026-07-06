Yuliia Taradiuk
Novinarka iz Kijeva: Ljudi u Moskvi nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija
N1 Info
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06. srp. 2026. 14:38
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U Studiju uživo kod naše Hanan Nanić uživo iz Kijeva javila se novinarka Kyiv Independenta, Yuliia Taradiuk, koja je komentirala stanje u Ukrajini i nove ruske napade na glavni grad te zemlje.
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