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Yuliia Taradiuk

Novinarka iz Kijeva: Ljudi u Moskvi nisu osjetili rat na svojoj koži, sad su počeli primjećivati da se rat odvija

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N1 Info
|
06. srp. 2026. 14:38
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U Studiju uživo kod naše Hanan Nanić uživo iz Kijeva javila se novinarka Kyiv Independenta, Yuliia Taradiuk, koja je komentirala stanje u Ukrajini i nove ruske napade na glavni grad te zemlje.

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n1tv yuliia taradiuk video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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