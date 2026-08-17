skandalozna izjava
Ben-Gvir: "U Gazi bi se trebala provoditi ciljana ubojstva, tako da se svake noći ukloni 30 do 40 ljudi"
Izraelski krajnje desno orijentirani ministar nacionalne sigurnosti pozvao je da se pobije još više Palestinaca u Gazi uoči razgovora o poslijeratnoj uspostavi reda u obalnom pojasu, kazavši da se po tom pitanju ne slaže s premijerom Benjaminom Netanyahuom.
Oglas
Itamar Ben-Gvir to je kazao u podcastu s Romom Braslavskim, bivšim taocem iz Gaze. Podcast je emitiran uživo u subotu navečer.
"Mislim da bi se u Gazi trebala provoditi ciljana ubojstva, tako da se svake noći ukloni 30 do 40 ljudi", rekao je Ben-Gvir, predsjednik stranke Otzma Yehudit (Židovska moć).
Dodao je kako se to ne odnosi samo na militantne Palestince koji predstavljaju neposrednu prijetnju. Smatra da u Gazi ima ljudi koji ne zaslužuju da žive.
Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi osudio je u ponedjeljak ujutro u objavi na X-z Ben-Gvirove izjave.
"Ovaj cionistički kriminalac govori istodobno o protjerivanju Palestinaca i o izgradnji naselja duž cijelog Pojasa Gaze", napisao je. "Takva se priznanja moraju evidentirati i sačuvati za dan obračuna i za vrijeme kada će se takvim kriminalcima suditi".
Izjave su uslijedile uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.
U nedjelju je Kushner u Egiptu razgovarao s predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem i predstavnicima palestinske militantne organizacije Hamas o budućnosti Pojasa Gaze.
U ponedjeljak bi se trebao sastati s Netanyahuom u Izraelu.
Očekuje se da će sastanku prisustvovati i bivši britanski premijer Tony Blair i visoki predstavnik za Gazu u Trumpovu Odboru za mir, Nikolaj Mladenov.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas