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skandalozna izjava

Ben-Gvir: "U Gazi bi se trebala provoditi ciljana ubojstva, tako da se svake noći ukloni 30 do 40 ljudi"

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Hina
|
17. kol. 2026. 13:38
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AFP
MENAHEM KAHANA/AFP

Izraelski krajnje desno orijentirani ministar nacionalne sigurnosti pozvao je da se pobije još više Palestinaca u Gazi uoči razgovora o poslijeratnoj uspostavi reda u obalnom pojasu, kazavši da se po tom pitanju ne slaže s premijerom Benjaminom Netanyahuom.

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Itamar Ben-Gvir to je kazao u podcastu s Romom Braslavskim, bivšim taocem iz Gaze. Podcast je emitiran uživo u subotu navečer.

"Mislim da bi se u Gazi trebala provoditi ciljana ubojstva, tako da se svake noći ukloni 30 do 40 ljudi", rekao je Ben-Gvir, predsjednik stranke Otzma Yehudit (Židovska moć).

Dodao je kako se to ne odnosi samo na militantne Palestince koji predstavljaju neposrednu prijetnju. Smatra da u Gazi ima ljudi koji ne zaslužuju da žive.

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi osudio je u ponedjeljak ujutro u objavi na X-z Ben-Gvirove izjave.

"Ovaj cionistički kriminalac govori istodobno o protjerivanju Palestinaca i o izgradnji naselja duž cijelog Pojasa Gaze", napisao je. "Takva se priznanja moraju evidentirati i sačuvati za dan obračuna i za vrijeme kada će se takvim kriminalcima suditi". 

Izjave su uslijedile uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U nedjelju je Kushner u Egiptu razgovarao s predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem i predstavnicima palestinske militantne organizacije Hamas o budućnosti Pojasa Gaze.

U ponedjeljak bi se trebao sastati s Netanyahuom u Izraelu.

Očekuje se da će sastanku prisustvovati i bivši britanski premijer Tony Blair i visoki predstavnik za Gazu u Trumpovu Odboru za mir, Nikolaj Mladenov.

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Teme
gaza itamar ben-gvir izrael palestina

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