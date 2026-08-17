Stožer SDŽ
Građanima koji su ostali bez kuća u požaru osigurat će se kontejneri
Građanima koji su ostali bez svojih kuća u požaru kod Omiša osigurat će se kontejneri iz državnih robnih zaliha, kako bi mogli privremeno boraviti na svojoj zemlji tijekom sanacije štete, zaklječeno je u ponedjeljak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.
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Na proširenoj sjednici Stožera potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izrazio je spremnost Vlade da pruži potrebnu pomoć u zbrinjavanju stradalih. Precizniji podaci o broju osoba koje su ostale bez doma očekuju se do kraja dana.
Dogovoreno je i da će statičari obići pogođeno područje te pregledati oštećene kuće i druge objekte kako bi se utvrdio stupanj oštećenja i njihova sigurnost za daljnji boravak, navodi se u priopćenju.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je kako će se, nakon što budu poznati precizni podaci o štetama na smještajnim i ugostiteljskim objektima, razmotriti mogućnosti i odgovarajući modeli pomoći.
Odnosi se to na objekte s ishođenim rješenjima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, kao i na ugostiteljske objekte koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta. Ministarstvo će, u skladu s utvrđenim opsegom štete, razmotriti mogućnosti pomoći radi ublažavanja posljedica požara.
Na sjednici je također dogovoreno da će se novčane donacije za pomoć stradalima moći uplaćivati putem računa Grada Omiša.
Zbog najavljenog nevremena i mogućnosti erozije tla Hrvatske šume angažirat će djelatnike na opožarenom području kako bi utvrdili koja izgorjela, oštećena i urušena stabla predstavljaju opasnost. Posebna pozornost bit će usmjerena na uklanjanje stabala i drugog materijala iz potoka i korita kojima prolazi oborinska voda kako bi se smanjila opasnost od začepljenja i poplava.
Prioritet će biti i područje uz državnu cestu D8, gdje će se provjeriti predstavljaju li oštećena stabla opasnost za promet te će se prema potrebi uklanjati.
Splitsko-dalmatinska županija i Stožer nastavit će koordinirati aktivnosti na terenu te prikupljati podatke o nastalim štetama i potrebama stanovništva. Na temelju preliminarnih procjena Stožer će Vladi dostaviti podatke o razmjerima štete i potrebnim sredstvima, a Vlada će se uključiti u financiranje pomoći i sanacije posljedica požara.
Na sjednici su sudjelovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, gradonačelnik Omiša Zvonko Močić, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, voditelj Uprave šuma Podružnice Split Ante Taraš, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević te pročelnik županijskog Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u sjednicu se uključio videovezom.
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