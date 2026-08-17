Građanima koji su ostali bez kuća u požaru osigurat će se kontejneri

Zbog najavljenog nevremena i mogućnosti erozije tla Hrvatske šume angažirat će djelatnike na opožarenom području kako bi utvrdili koja izgorjela, oštećena i urušena stabla predstavljaju opasnost. Posebna pozornost bit će usmjerena na uklanjanje stabala i drugog materijala iz potoka i korita kojima prolazi oborinska voda kako bi se smanjila opasnost od začepljenja i poplava.