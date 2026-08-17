Sudar na A1: Kolona prema Zagrebu duga oko 13 kilometara

Na A1 je i inače pojačan promet između Zagreba i čvora Zadar 1, i u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Dodatne poteškoće stvara vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Ondje se promet odvija po dvije trake, također uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.