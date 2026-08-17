OPET TUNEL SV. MARKO
Sudar na A1: Kolona prema Zagrebu duga oko 13 kilometara
Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko stvorila se kolona duga oko 13 kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).
Oglas
Nesreća se dogodila u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Na A1 je i inače pojačan promet između Zagreba i čvora Zadar 1, i u smjeru mora i prema unutrašnjosti. Dodatne poteškoće stvara vozilo u kvaru u tunelu Mala Kapela, na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Ondje se promet odvija po dvije trake, također uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.
Pojačan promet diljem zemlje
HAK upozorava da se na glavnim cestovnim pravcima prema moru i unutrašnjosti vozi uz povremena usporavanja, posebice kod tunela, odmorišta i naplatnih postaja.
Kolone u pokretu i kraći zastoji bilježe se i duž jadranske obale, na prilazima turističkim središtima, u Istri, na otoku Krku i Krčkom mostu. Zbog povećanog broja vozila čeka se i u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, dok su na nekim graničnim prijelazima čekanja višesatna, javlja Tportal.
Na zagrebačkoj obilaznici, odnosno autocesti A3 Bregana – Lipovac, povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad prema Bregani.
Kolone prema Istri i Sloveniji
Na izlaznom kraku čvora Učka na autocesti A7 prema Opatiji i Istri kolona je oko dva kilometra.
Na Istarskom ipsilonu, odnosno autocestama A8 i A9, zbog pojačanog prometa prema Sloveniji na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolone su također oko dva kilometra. Na čvoru Matulji prema Rijeci kolona je oko jednog kilometra.
Na državnoj cesti DC1 promet je usporen u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu u oba smjera, a prema kopnu kolona se proteže od Njivica.
HAK dodatno upozorava da su kolnici mjestimice mokri i skliski. Vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima te održavaju dovoljan razmak između vozila.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas