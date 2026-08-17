TOKSIČNI OTPAD U GOSPIĆU
Orešković: Riješili smo se stranih okupatora i vojske, a kako ćemo se riješiti HDZ-ova otrova?
Saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković razgovarala je s Katarinom Plantak u Novom danu o problemu otpada u Gospiću te današnjoj sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša posvećenoj tom slučaju.
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