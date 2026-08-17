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Oglasila se policija

Incident u Zadru: Francuz pokušao ubiti Hrvata

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17. kol. 2026. 12:28
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin proveli su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim državljaninom Francuske kojega se sumnjiči za kazneno djelo Ubojstvo u pokušaju.

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Muškarac se sumnjiči da je 15. kolovoza oko 21.50 sati u Zadru u Ulici Trg kneza Višeslava, nakon druženja i verbalnog sukoba, 40-godišnjem hrvatskom državljaninu u namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predjelu prsa nakon čega je ozlijeđeni muškarac zatražio pomoć, a 39-godišnjeg stranog državljanina do dolaska policije zadržao je djelatnik Hitne medicinske pomoći.

Na mjestu događaja, uz uporabu sredstava prisile, policijski službenici su uhitili 39-godišnjaka koji je pružao aktivni otpor, nekontrolirano mahao rukama te se pokušao udaljiti. Tijekom postupanja muškarac je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i djelatnike Hitne medicinske pomoći.

Osumnjičeni muškarac doveden je u prostorije policije gdje mu je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Ozlijeđenom 40-godišnjaku je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane teške tjelesne ozljede.

Policijski službenici su u suradnji s kriminalističkim tehničarima na mjestu događaja proveli očevid.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 39-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Ubojstvo u pokušaju te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

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Teme
pokušaj ubojstva policija

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