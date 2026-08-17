Incident u Zadru: Francuz pokušao ubiti Hrvata

Muškarac se sumnjiči da je 15. kolovoza oko 21.50 sati u Zadru u Ulici Trg kneza Višeslava, nakon druženja i verbalnog sukoba, 40-godišnjem hrvatskom državljaninu u namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadao ubodnu ranu u predjelu prsa nakon čega je ozlijeđeni muškarac zatražio pomoć, a 39-godišnjeg stranog državljanina do dolaska policije zadržao je djelatnik Hitne medicinske pomoći.