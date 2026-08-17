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KBC Sestre milosrdnice

Stanje pacijenata stradalih u Omišu neznatno stabilnije

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Hina
|
17. kol. 2026. 13:54
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13.08.2026., Brela: Pogled na katastrofalni pozar u Lokvi Rogoznici iz Brela. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, neznatno je stabilnije u odnosu na prethodne dane, izvijestio je u ponedjeljak Klinički bolnički centar Sestara milosrdnica.

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Pacijenti zahtijevaju manju potporu za održavanje tlaka, no i dalje su životno ugroženi.

Pacijenti su i dalje smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, intubirani su i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, priopćio je KBC.

Maloljetna djevojka koja se liječi u Jedinici intenzivnog liječenja djece Klinike za dječje bolesti Zagreb, stabilnog je kliničkog stanja, priopćila je u ponedjeljak ta bolnica.

Danas su, kako je i planirano, nastavljeni postupci kirurškog liječenja opeklina, a u njezino zbrinjavanje i dalje su uključeni brojni liječnici različitih specijalnosti i medicinske sestre.

U splitskom KBC-u liječi se još četvero teže ozlijeđenih pacijenata koji su stradali u nedavnom požaru kod Omiša. Stanje im je nepromijenjeno, a u idućim danima planiraju se operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili.

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Teme
kbc sestre milosrdnice požar u omišu pacijenti

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