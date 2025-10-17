Novotny: Vlada Hrvatsku vodi u suprotnom smjeru od onoga prema kojemu bi trebala

Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je profesor i ekonomski analitičar Damir Novotny. Komentirali su saborski sukob oko rebalansa proračuna, zahtjeve umirovljenika i zaposlenika u javnim službama i fiskalnu politiku premijera Andreja Plenkovića.

Podijeli

Oglas