Novotny: Vlada Hrvatsku vodi u suprotnom smjeru od onoga prema kojemu bi trebala
17. lis. 2025. 15:12
Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je profesor i ekonomski analitičar Damir Novotny. Komentirali su saborski sukob oko rebalansa proračuna, zahtjeve umirovljenika i zaposlenika u javnim službama i fiskalnu politiku premijera Andreja Plenkovića.
