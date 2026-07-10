Posljedica sukoba
Picula o sukobu Milanovića i Plenkovića zbog Pariza: Nijedna parada nije samo parada, već politička poruka
N1info
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10. srp. 2026. 13:40
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Izvjestitelj EU parlamenta za Srbiju i europarlamentarac Tonino Picula gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao svoje izvješće u vezi Srbije te se osvrnuo na odnos predsjednika Republike Milanovića i šefa Vlade Andreja Plenkovića.
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