Picula o sukobu Milanovića i Plenkovića zbog Pariza: Nijedna parada nije samo parada, već politička poruka

Izvjestitelj EU parlamenta za Srbiju i europarlamentarac Tonino Picula gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao svoje izvješće u vezi Srbije te se osvrnuo na odnos predsjednika Republike Milanovića i šefa Vlade Andreja Plenkovića.

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