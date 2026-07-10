Oglas

Posljedica sukoba

Picula o sukobu Milanovića i Plenkovića zbog Pariza: Nijedna parada nije samo parada, već politička poruka

author
N1info
|
10. srp. 2026. 13:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Izvjestitelj EU parlamenta za Srbiju i europarlamentarac Tonino Picula gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak gdje je komentirao svoje izvješće u vezi Srbije te se osvrnuo na odnos predsjednika Republike Milanovića i šefa Vlade Andreja Plenkovića.

Oglas

Teme
n1 gosti n1 studio uživo n1 tv nina kljenak tonino picula video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ