o osječkom psihijatru

SDP traži ostavku Hrstić: "Ako oni ne mogu prepoznati ugrozu - tko može?"

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 12:54

Predsjednica SDP-ovog Odjela za zdravstvo Sara Medved gostovala je u N1 Studiju Uživo. Prošlog je tjedna javnost potresla vijest o osječkom psihijatru koji je pod teškim optužbama za seksualno zlostavljanja i nuđenja droga maloljetnim pacijenticama. Iz Ministarstva su poručili da nisu imali saznanja o prijavama, iako mailovi i prijave govore drugačije. Zbog propusta u djelovanju Ministarstva, SDP je zatražio ostavku ministrice Hrstić, a zauzvrat su od strane HDZ-a dobili optužbe za "politizaciju" ovog teškog slučaja. Kako to komentira Medved, poslušajte u razgovoru s našom Natašom Božić Šarić.

Teme
Sara Medved VIDEO irena hrstić nataša božić šarić video

