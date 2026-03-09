Oglas

IZRAELSKI POLITOLOG

Sefi Kedmi: Izrael je s prave strane međunarodnog prava

author
N1 Info
|
09. ožu. 2026. 17:24

Uživo iz Tel Aviva za N1 televiziju javio se izraelski politolog Sefi Kedmi, koji je komentirao sukob s Iranom iz perspektive međunarodnog prava te koji su mogući scenariji u idućih nekoliko mjeseci.

