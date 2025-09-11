Gojko Bežovan
Stručnjak o zagrebačkom GUP-u: Imat ćemo ozbiljnih problema s priuštivošću stambenih investicija
N1 Hrvatska
|
11. ruj. 2025. 19:42
|
0komentara
Gojko Bežovan redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za socijalnu politiku, gostovao je u N1 Studiju s našim Ivanom Hrstićem, komentiravši, između ostalog, detalje novog GUP-a, te kako se isti može odraziti na poskupljenje cijena stanova u Zagrebu. Također, komentirao je upravljanje europskim fondovima te gospodarski razvoj Hrvatske.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 54 min.
Najnovije
Oglas
Oglas