Gojko Bežovan

Stručnjak o zagrebačkom GUP-u: Imat ćemo ozbiljnih problema s priuštivošću stambenih investicija

N1 Hrvatska
11. ruj. 2025. 19:42

Gojko Bežovan redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za socijalnu politiku, gostovao je u N1 Studiju s našim Ivanom Hrstićem, komentiravši, između ostalog, detalje novog GUP-a, te kako se isti može odraziti na poskupljenje cijena stanova u Zagrebu. Također, komentirao je upravljanje europskim fondovima te gospodarski razvoj Hrvatske.

N1 Studio uživo N1TV VIDEO gojko bežovan video

