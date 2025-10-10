mario trifunović
Teolog: Čak je i papa Franjo dao svoje jasno "da" spolnom odgoju
N1 Info
|
10. lis. 2025. 13:49
|
0komentara
Teolog Mario Trifunović gostovao je N1 studiju uživo. S našom Ninom Kljenak prokomentirao je ovogodišnju dobitnicu Nobelove nagrade za mir, govorio je o zdravstvenom odgoju...
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 6h
Najnovije
Bussiness class promo
|
prije 37 min.|
Oglas
Oglas