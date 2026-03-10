Oglas

analiza jerka bakotina

Tko su Kurdi i kakvu ulogu imaju u sukobima na Bliskom istoku?

N1 Hrvatska
10. ožu. 2026. 13:58

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Jerko Bakotin, novinar portala Novosti. Razgovarali su o povijesti Kurda na Bliskom istoku, njihovoj poziciji u političkom i društvenom životu Iraka, Irana, Sirije i Turske te potencijalnoj uključenosti u američko-izraelski rat protiv Islamske republike u Iranu.

