Udruga Sjena: Još nijedno rješenje o osobnoj asistenciji nije došlo nakon odluke Ustavnog suda

Unatoč odluci Ustavnog suda kojom se još u prosincu ustvrdila diskriminacije dijela djece s teškoćama i osoba s invaliditetom - u praksi se još ne provodi njihovo pravo na osobne asistente. U centrima za socijalnu skrb osobama koje traže osobnu asistenciju poručuju da još čekaju Pravilnik, kreću prve tužbe zbog ogluhe administracije.

