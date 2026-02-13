Oglas

SABINA LONČAR

Udruga Sjena: Još nijedno rješenje o osobnoj asistenciji nije došlo nakon odluke Ustavnog suda

N1 Hrvatska
13. velj. 2026. 15:47

Unatoč odluci Ustavnog suda kojom se još u prosincu ustvrdila diskriminacije dijela djece s teškoćama i osoba s invaliditetom - u praksi se još ne provodi njihovo pravo na osobne asistente. U centrima za socijalnu skrb osobama koje traže osobnu asistenciju poručuju da još čekaju Pravilnik, kreću prve tužbe zbog ogluhe administracije.

N1 Studio uživo

