Zdeslav Perković
Zašto je ovogodišnji mimohod u Parizu poseban? Stručnjak otkrio ključnu poruku
N1 Info
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14. srp. 2026. 13:56
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Zdeslav Perković, stručnjak za protokol, bio je gost N1 Studija uživo kod naše Hanan Nanić s kojim je razgovarala o mimohodu u Parizu.
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