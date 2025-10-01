Oglas

Znanstvenica s Ruđera o prvom klimatskom modelu Jadrana

N1 Info
01. lis. 2025. 15:19

Oceanografkinja Cléa Lumina Denamiel s Instituta Ruđer Bošković bila je gošća N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirala AdriSC, računalni model Jadranskog mora koji prvi put s kilometarskom razlučivošću pokazuje što se zapravo događa tijekom morskih toplinskih valova.

Cléa Lumina Denamiel N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

