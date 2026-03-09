Nova ruka Plenkovića
Zurovec: Radikalna desnica sjedi u većini. Neke njihove stavove ne podržavam, ali razumijem ih što se tiče SDSS-a
N1 Hrvatska
|
09. ožu. 2026. 13:30
|
0komentara
Nakon što se Dario Zurovec pridružio vladajućoj većini te postao 78. ruka u Hrvatskom saboru, gostovao je kod naše Nine Kljenak u N1 Studiju uživo.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
N1 Komentar
|
prije 5h|
Boris Dežulović
|
prije 5h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
Oglas
Oglas