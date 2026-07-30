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RASPJEVANI MORNARI

25 godina klape "Sveti Juraj": Od Lurdesa i Kine do europske pozornice u Strasbourgu

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N1 Hrvatska
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30. srp. 2026. 14:41
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Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" ove godine obilježava velikih četvrt stoljeća djelovanja. Povodom 25. obljetnice osnutka te uoči svečanog koncerta u Kaštel Starom i obilježavanja Dana pobjede, u Novom danu kod Hrvoja Krešića gostovao je zapovjednik i prvi čovjek klape, stožerni narednik Marko Bralić.

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Teme
hrvoje krešić marko bralić n1 tv n1tv novi dan video

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