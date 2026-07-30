Visoke temperature potiču širenje bakterija u vodi. Evo kako izbjeći infekcije na plaži, bazenu i u moru

Najviše se razmnožavaju u područjima s niskim salinitetom, poput riječnih ušća i estuarija. Mogu se pronaći i u sirovim ili nedovoljno termički obrađenim školjkama, osobito kamenicama. Neke vrste, poput Vibrio vulnificus, u javnosti su poznate kao "bakterije koje jedu meso" jer u iznimno rijetkim slučajevima mogu izazvati teške infekcije tjelesnog tkiva.