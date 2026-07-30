SAVJET STRUČNJAKA
Visoke temperature potiču širenje bakterija u vodi. Evo kako izbjeći infekcije na plaži, bazenu i u moru
Visoke temperature zraka i sve toplije vode tijekom ljeta povećavaju rizik od određenih infekcija, zbog čega stručnjaci upozoravaju na jednostavne mjere kojima se one mogu spriječiti.
Ekstremne vrućine ne donose samo rekordno toplo ljeto diljem Europe, nego povećavaju i rizik od infekcija povezanih s vodom, poput vibrioze, upale vanjskog uha, gastroenteritisa te pojedinih infekcija kože i mokraćnog sustava.
Zbog sve duljih i toplijih ljeta, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da pojedine bakterije pronalaze sve povoljnije uvjete za razmnožavanje, osobito u toplim obalnim vodama s niskim salinitetom, piše Euronews.
Iako je rizik od zaraze i dalje nizak, stručnjaci ističu da se pridržavanjem nekoliko jednostavnih mjera opreza tijekom ljetnih mjeseci može znatno smanjiti mogućnost infekcije. To je posebno važno u razdoblju kada milijuni ljudi traže osvježenje na plažama, bazenima, rijekama i drugim kupalištima.
Visoke temperature pogoduju razvoju bakterija
Prema podacima ECDC-a, porast temperature vode, u kombinaciji s promjenama u okolišu i intenzivnijim putovanjima tijekom ljeta, mijenja rasprostranjenost pojedinih zaraznih bolesti u Europi.
Među njima se posebno izdvaja vibrioza, infekcija koju uzrokuju bakterije iz roda Vibrio. One prirodno obitavaju u pojedinim obalnim vodama tijekom najtoplijeg dijela godine.
Najviše se razmnožavaju u područjima s niskim salinitetom, poput riječnih ušća i estuarija. Mogu se pronaći i u sirovim ili nedovoljno termički obrađenim školjkama, osobito kamenicama. Neke vrste, poput Vibrio vulnificus, u javnosti su poznate kao "bakterije koje jedu meso" jer u iznimno rijetkim slučajevima mogu izazvati teške infekcije tjelesnog tkiva.
Europski centar ažurirao je i interaktivnu kartu koja prikazuje područja u kojima bi, ovisno o okolišnim uvjetima, rizik od zaraze mogao biti veći.
Tko je najugroženiji?
Infekciju može razviti svatko, no ECDC upozorava da je rizik od težeg oblika bolesti veći kod osoba oslabljenog imuniteta, oboljelih od kroničnih bolesti jetre te onih s drugim kroničnim zdravstvenim tegobama.
Za te skupine posebno je važno biti oprezan prilikom kupanja i konzumacije plodova mora.
Kako smanjiti rizik od infekcije?
Većina slučajeva može se spriječiti vrlo jednostavnim mjerama. ECDC prije svega preporučuje izbjegavanje kontakta s vodom ako osoba ima otvorene rane, posjekotine, ogrebotine ili svježe piercinge jer bakterije mogu ući u organizam kroz oštećenu kožu.
Ako izbjegavanje kupanja nije moguće, preporučuje se prekrivanje rana potpuno vodootpornim zavojem. Nakon izlaska iz vode, svaku posjekotinu ili ogrebotinu treba isprati čistom slatkom vodom kako bi se smanjio rizik od infekcije.
Stručnjaci također savjetuju oprez pri konzumaciji školjkaša. Izbjegavanje sirovih ili nedovoljno termički obrađenih kamenica i drugih školjkaša te temeljita toplinska obrada plodova mora učinkovito smanjuju mogućnost zaraze bakterijama roda Vibrio.
ECDC ističe da Baltičko more i pojedina europska riječna ušća trenutačno imaju najpovoljnije uvjete zarazmnožavanje tih bakterija, no upozorava da se zbog zagrijavanja mora povezanog s klimatskim promjenama područja njihova širenja postupno povećavaju.
Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost pridržavanja jednostavnih preventivnih mjera te praćenja okolišnih uvjeta tijekom cijelog ljeta.
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