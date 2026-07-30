"konoba pršut"
FOTO / Uhićen Željko Kerum. Donosimo detalje
U srijedu navečer u Vela Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji.
Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića.
Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.
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8 Objava
10:20
prije 0 min.
OPG Kerum u središtu USKOK-ove istrage
OPG Kerum, bivši Pršut u Kaštelima, u središtu je USKOK-ove istrage.
10:16
prije 4 min.
Zašto je uhićen Željko Kerum?
Telegram je još početkom svibnja pisao o Kerumovom novootvorenom restoranu. Otkrili su da su konoba i kompleksi zgrada uz nju podignuti bespravno. U tom kompleksu zgrada nalazili su se kapelica, strojarnica, bazen i druge katnice. Građevinska inspekcija utvrdila je nelegalnu gradnju i uklanjanje objekta. Kerum ih je ignorirao, otvorio je i počeo poslovati.
Više čitajte OVDJE.
09:59
prije 21 min.
Šuta odgodio današnje obraćanje medijima
Splitska gradska uprava odgodila je događanje na kojem je gradonačelnik Tomislav Šuta danas trebao sudjelovati u potpisivanju ugovora za izradu projektne dokumentacije i usluge projektantskog nadzora za izgradnju Centra za starije Split.
Iako iz Grada nisu naveli razlog odgode, obavijest predstavnicima medija stigla je istoga jutra kada je objavljeno da je uhićen bivši splitski gradonačelnik i predsjednik HGS-a Željko Kerum, čija je stranka partner HDZ-ovoj vlasti u Splitu, piše Dalmacija Danas.
09:52
prije 28 min.
Kerumov odvjetnik za N1
Željko Gulišija, odvjetnik Željka Keruma, našoj Veseli Šegvić Kordić potvrdio je uhićenje Keruma.
Istaknuo je da ga još uvijek nije kontaktirao.
09:46
prije 34 min.
Tko je sve uhićen?
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, uhićeni su i Kerumov nećak Igor Sapunar te Tomislav Režić, vlasnik tvrtke "Lazina" d.o.o., bliski Kerumov suradnik. Policija još traga za Andrijom Polićem.
09:45
prije 35 min.
Oglasio se Šuta
"Kao što je poznato, gospodin Željko Kerum nije član Gradskog vijeća Grada Splita niti sudjeluje u njegovu radu. S predsjednikom Gradskog vijeća Igorom Stanišićem ostvarujemo kvalitetnu suradnju te očekujemo nastavak potpore vijećnika Hrvatske građanske stranke u provedbi projekata koji su važni za razvoj Splita i interes njegovih građana.
Što se tiče konkretnog slučaja, riječ je o postupku koji vode nadležne institucije. Gospodin Kerum će svoju stranu priče iznijeti u okviru zakonom propisanog postupka, a nije na meni komentirati predmete koji su u tijeku niti istupati kao njegov zastupnik", rekao je Tomislav Šuta.
09:42
prije 38 min.
USKOK se oglasio nakon uhićenja Keruma
USKOK se oglasio nakon uhićenja poduzetnika i bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma, koje je povezano s navodnim koruptivnim kaznenim djelima u slučaju konobe Pršut u Kaštelima.
USKOK je potvrdio da su po njegovu nalogu provedena uhićenja i hitne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, a sve u sklopu postupanja protiv nekoliko osoba zbog sumnje na koruptivna kaznena djela.
"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK", priopćeno je.
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09:41
prije 39 min.
Uhićen Željko Kerum
U srijedu navečer u Vela Luci na Korčuli uhićen je poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji.
Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića.
Slučaj vodi PNUSKOK, a navodno je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.
U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.
Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, a tamo je završio na 15 dana nakon što je vozio automobil unatoč pravomoćnoj zabrani upravljanja koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja 2026.
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