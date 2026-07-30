FOTO / Uhićen Željko Kerum. Donosimo detalje

Splitska gradska uprava odgodila je događanje na kojem je gradonačelnik Tomislav Šuta danas trebao sudjelovati u potpisivanju ugovora za izradu projektne dokumentacije i usluge projektantskog nadzora za izgradnju Centra za starije Split.

Iako iz Grada nisu naveli razlog odgode, obavijest predstavnicima medija stigla je istoga jutra kada je objavljeno da je uhićen bivši splitski gradonačelnik i predsjednik HGS-a Željko Kerum, čija je stranka partner HDZ-ovoj vlasti u Splitu, piše Dalmacija Danas.