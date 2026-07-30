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duga suradnja

Tko brani Keruma? Iskusni je splitski odvjetnik, ne zastupa ga prvi put

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30. srp. 2026. 15:33
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OPG Kerum bivsi Prsut sada s novim imenom Hacijenda Amora zbog cijeg je poslovanja Zeljko Kerum priveden jucer na Korculi Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

U novom kaznenom postupku Željka Keruma branit će njegov stari odvjetnik, iskusni splitski 'kaznenjak' Željko Gulišija.

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Nije riječ o iznenađenju, piše Dalmatinski portal, jer je Željko Gulišija bio sa Željkom Kerumom i kada je prošle zime završio u zatvoru zbog bijega s mjesta prometne nezgode. Gulišija ga je zastupao i u slučaju koji se po privatnoj tužbi vodio protiv Bojana Ivoševića.

Osim Keruma, odvjetnik Gulišija branio je i bivšeg dogradonačelnika i istaknutog HGS-ovog dužnosnika Juru Šundova koji je nepravomoćno osuđen za prevaru s dokumentacijom za invaliditet iz rata.

Odvjetnik Gulišija potvrdio nam je da ga je Kerum angažirao i u ovom najnovijem slučaju koji je otvoren nakon što je Telegram otkrio sporne situacije s legalizacijom Kerumovih nekretnina u Kaštelima.

Teme
nelegalna gradnja odvjetnik pravosudni slučajevi željko gulišija željko kerum

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