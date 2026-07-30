Tucaković: Sve vatrogasne zajednice su u pojačanoj pripravnosti, kanaderi se vraćaju iz Francuske

''U kolovozu ćemo dodijeliti još pet vozila i tako ćemo do kraja godine doći do brojke od 50 do 60 kamiona. Preostale kamione ćemo početkom iduće godine jer su tako sklopljeni ugovori. Dakle, očekujemo da svih 78 vozila budu isporučena do kraja veljače iduće godine'', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković u dvorištu Državne vatrogasne škole gdje je održana primopredaja.