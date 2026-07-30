PUNO VIŠE POŽARA
Tucaković: Sve vatrogasne zajednice su u pojačanoj pripravnosti, kanaderi se vraćaju iz Francuske
Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) predala je četvrtak tri kamiona za gašenje šumskih požara vatrogascima u Rijeci, Donjim Andrijevcima i Brinju, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je ove protupožarne sezone 54 posto više izgorjelih površina nego lanjske.
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Tri isporučena kamiona dio su nabave ukupno 78 specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Projekt je vrijedan 20 milijuna eura, osiguranih putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Domaća proizvodnja vozila
''U kolovozu ćemo dodijeliti još pet vozila i tako ćemo do kraja godine doći do brojke od 50 do 60 kamiona. Preostale kamione ćemo početkom iduće godine jer su tako sklopljeni ugovori. Dakle, očekujemo da svih 78 vozila budu isporučena do kraja veljače iduće godine'', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković u dvorištu Državne vatrogasne škole gdje je održana primopredaja.
Vatrogasna vozila proizvod su domaće tvrtke iz Kutine, radi se o 40 vozila kapaciteta 2,5 tisuće litara i 38 vozila kapaciteta pet tisuća litara.
Pojačana pripravnost
Što se tiče aktualne protupožarne sezone, Tucaković ističe da je ona zahtjevnija nego prošle godine.
''Do sada imamo 54 posto više izgorjelih površina i 7,3 posto više požara. Ove godine smo na brojci od 7987 hektara. Samo na području priobalja imali 3400 požara, što dovoljno govori o zahtjevnosti ove sezone'', kazao je.
U zadnja 24 sata, dodaje Tucaković, 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija.
''Svakodnevno pratimo situaciju i idemo dan za danom. Dali smo uputu o pojačanoj pripravnosti za sve naše vatrogasne zajednice u Hrvatskoj'', rekao je glavni vatrogasni zapovjednik.
Uslijed novog toplinskog vala u Hrvatskoj, pozvao je građane da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške i staklo u prirodu te da pokose travu oko kuće.
Vraćaju se kanaderi iz Francuske
Tucaković je kazao i da bi posade kanadera koje pomažu u gašenju požara u Francuskoj danas trebale biti na području Marseilla, a narednih dana očekuje se njihov povratak u Hrvatsku.
Vatrogasni zapovjednik u Ličko-senjskoj županiji Zvonimir Lončarić naglasio je da će gotovo sve vatrogasne postrojbe u Lici u relativno kratkom vremenu dobiti nova vozila.
''Time će se pomladiti vozni park, a mi ćemo bit operativno sposobniji, kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije, uglavnom u Dalmaciju'', rekao je.
Predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter ocjenjuje da je hrvatsko vatrogastvo dobro organizirano, a novo vozilo podići će motivaciju kod pripadnika tamošnjeg DVD-a.
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