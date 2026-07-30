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Uspostavlja se hrvatska tvornica umjetne inteligencije, Vlada daje 27 milijuna eura za raseljene Ukrajince
Vlada je na sjednici prihvatila memorandum o razumijevanju u vezi sa suradnjom i provedbom projekta uspostave proizvodnje streljiva malog kalibra između Ammolux S.A. u partnerstvu s Beretta Holdingom, čija će tvornica biti u Obrovcu i čime Hrvatska jača svoje obrambene sposobnosti.
Imajući na umu promijenjene sigurnosne okolnosti, Vlada je u svibnju podržala izgradnju tvornice streljiva u Hrvatskoj u partnerstvu s Beretta Holdingom i sklapanje Memoranduma o razumijevanju kojim se uređuje daljnja suradnja na projektu, naveo je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić na sjednici u četvrtak.
U skladu s time, pripremljen je nacrt memoranduma o razumijevanju između Ammolux S.A. u ime Beretta Holdinga, Vlade u ime RH i financijskog investitora i time je stvoren okvir za sklapanje ugovora i osnivanja novog društva posebne namjene u Hrvatskoj, dodao je.
27 milijuna eura za zbrinjavanje raseljenih Ukrajinaca
Memorandumom su obuhvaćeni svrha i opseg faza projekta, njegova lokacija te financijski okvir, a odlukom se ovlašćuje ministar obrane da taj memorandum i potpiše.
Sporazum u vezi s izgradnjom tvornice streljiva malog kalibra u RH je i potpisan nakon sjednice Vlade.
Vlada je na sjednici također donijela odluku kojom preraspodjeljuje sredstava planirana u državnom proračunu za 2026. u ukupnom iznosu od 27 milijuna eura između ministarstava financija, obrane i gospodarstva radi podmirenja troškova zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u privatnom i organiziranom smještaju te za provedbu odluke o doprinosu Hrvatske Popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora.
Uspostava hrvatske tvornice umjetne inteligencije
Vlada je dala suglasnost Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih za preuzimanje obveza iz Sporazuma o doprinosu između RH i Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi (EuroHPC Joint Undertaking) za uspostavu tvornice umjetne inteligencije u ukupnom iznosu od 39 milijuna eura bespovratnih sredstava.
"U svrhu razvoja nacionalne infrastrukture za umjetnu inteligenciji, utemeljene na računalstvu visokih performansi, sigurnim podatkovnim okruženjem i naprednim uslugama namijenjenim istraživačkoj zajednici, javnom sektoru i gospodarstvu, Hrvatska se uključuje u program AI Factories, uspostavom hrvatske tvornice umjetne inteligencije", istaknuo je resorni ministar Radovan Fuchs.
Projekt se provodi na osnovu NPOO-a, a njime će se stvoriti temelj nacionalnog ekosustava utemeljenog na umjetnoj inteligenciji te uspostaviti središte za istraživanje, razvoj, inovacije i primjenu umjetne inteligencije u javnom sektoru, naveo je.
Nova sredstva za zapošljavanje znanstvenih asistenata
Dodatno, napomenuo je Fuchs, Hrvatska se uključuje i u budući program EuroHPC-a koji se odnosi na gigatvornice umjetne inteligencije, znatno veće infrastrukturne sustave namijenjene masovnoj industrijskoj primjeni umjetne inteligencije i naprednom komercijalnom testiranju modela koji će se razvijati u suradnji s privatnim konzorcijima i tehnološkim partnerima.
Ministarstvu se daje i suglasnost za podnošenje obvezujućeg pisma EuroHPC-u o doprinosu RH u iznosu od 10 milijuna eura za sudjelovanje u budućem projektu gigatvornice umjetne inteligencije, koji bi se uplatio tijekom 2028. i 2029. godine, pod uvjetom da međunarodni projektni konzorcij u kojem sudjeluje Hrvatska bude odabran za financiranje.
Vlada je Ministarstvu također dala suglasnost za raspisivanje javnog poziva za izobrazbu novih doktora znanosti i usavršavanje doktora znanosti vrijednosti 17.325.665 eura
Pozivom se planira financirati zapošljavanje 70 asistenata na razdoblje od pet godina na znanstvenim institutima, odnosno na šest godina na visokim učilištima, te 55 viših asistenata na razdoblje od dvije godine.
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