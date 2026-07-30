Uspostavlja se hrvatska tvornica umjetne inteligencije, Vlada daje 27 milijuna eura za raseljene Ukrajince

Ministarstvu se daje i suglasnost za podnošenje obvezujućeg pisma EuroHPC-u o doprinosu RH u iznosu od 10 milijuna eura za sudjelovanje u budućem projektu gigatvornice umjetne inteligencije, koji bi se uplatio tijekom 2028. i 2029. godine, pod uvjetom da međunarodni projektni konzorcij u kojem sudjeluje Hrvatska bude odabran za financiranje.