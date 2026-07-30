Europska komisija priprema istragu: Kina zaobilazi carine preko Zapadnog Balkana

Slučaj dolazi u trenutku kad Europska komisija pojačava pritisak na jeftin kineski uvoz, koji pridonosi trgovinskom deficitu Europske unije s Kinom od oko milijardu eura dnevno. Bruxelles je u lipnju započeo pregovore s Pekingom o uravnoteženju trgovinskih odnosa, a konkretni rezultati očekuju se do listopada, kada bi europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič trebao otputovati u Kinu.