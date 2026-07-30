GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Europska komisija priprema istragu: Kina zaobilazi carine preko Zapadnog Balkana
Europska komisija razmatra pokretanje istrage o uvozu pojedinih građevinskih materijala iz nekoliko zemalja Zapadnog Balkana zbog sumnje da su proizvedeni od jeftinih kineskih staklenih vlakana na koja već vrijede antidampinške i antisubvencijske carine EU-a, doznaje Euronews od izvora upoznatih sa slučajem.
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Istraga bi se odnosila na takozvane otvorene mrežaste tkanine koje se koriste, među ostalim, u sustavima toplinske izolacije.
Slučaj dolazi u trenutku kad Europska komisija pojačava pritisak na jeftin kineski uvoz, koji pridonosi trgovinskom deficitu Europske unije s Kinom od oko milijardu eura dnevno. Bruxelles je u lipnju započeo pregovore s Pekingom o uravnoteženju trgovinskih odnosa, a konkretni rezultati očekuju se do listopada, kada bi europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič trebao otputovati u Kinu.
Dampinške cijene
Komisija je pritom upozorila da će, ako bude potrebno, iskoristiti instrumente trgovinske zaštite kako bi spriječila nepoštene prakse kojima Kina, prema tvrdnjama Bruxellesa, pokušava zaobići europske carine.
Otvorene mrežaste tkanine često se proizvode od kineskih staklenih vlakana za koja Europska komisija smatra da ih kineski proizvođači prodaju po dampinškim cijenama, čime nanose štetu europskoj industriji. Zbog toga je EU posljednjih godina više puta uveo dodatne carine na takve proizvode, uključujući i uvoz iz Egipta koji proizvode kineske kompanije, piše Euronews.
Proizvodnja na Zapadnom Balkanu od kineskih vlakana
Sada postoji sumnja da kineski proizvođači antidampinške i antisubvencijske mjere zaobilaze tako što koriste proizvođače u pojedinim zemljama Zapadnog Balkanakoji od kineskih staklenih vlakana sastavljaju gotove proizvode.
Prema podacima udruženja Glass Fibre Europe, u Europskoj uniji se godišnje proizvede oko milijun tona rastaljenog stakla u pogonima u osam država članica, među kojima su Njemačka, Francuska i Italija.
Istodobno, kineski proizvodni kapaciteti staklenih vlakana premašuju ukupnu godišnju potražnju na tržištu EU-a za više od 100 posto, što, prema industriji, povećava rizik od dodatne štete europskim proizvođačima ako se ne pojačaju zaštitne trgovinske mjere.
Slijede dodatne mjere trgovinske zaštite?
U posljednjih godinu dana povećao se broj slučajeva u kojima se kineske tvrtke sumnjiče za nepoštene trgovinske prakse u različitim industrijskim sektorima, dok je Europska komisija istodobno izložena kritikama zbog dugotrajnosti istraga.
Čelnici država članica sredinom lipnja dali su Komisiji mandat za preispitivanje i ažuriranje instrumenata trgovinske zaštite. Kako doznaje Euronews, Bruxelles razmatra i dodatne zaštitne mjere, uključujući nove carine i uvozne kvote, kako bi zaštitio europsku kemijsku industriju od sve snažnije kineske konkurencije.
Europska komisija nije odgovorila na Euronewsov upit za komentar.
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