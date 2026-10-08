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"TAOCI TVRDE KOHABITACIJE"

Ante Letica objasnio kako otkriti koga je SOA obavijestila o odlaganju opasnog otpada u Gospiću

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N1 Hrvatska
|
08. lis. 2026. 13:03
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Stručnjak za sigurnost Ante Letica, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, govorio je o ulozi SOA-e u otkrivanju odlaganja opasnog otpada u Lici i istaknuo da predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković trebaju zatražiti nadzor u toj tajnoj službi jer bi se tako najlakše otkrilo što se događalo

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Teme
ante letica n1tv novi dan video

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