"TAOCI TVRDE KOHABITACIJE"
Ante Letica objasnio kako otkriti koga je SOA obavijestila o odlaganju opasnog otpada u Gospiću
N1 Hrvatska
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08. lis. 2026. 13:03
| Novi dan
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Stručnjak za sigurnost Ante Letica, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, govorio je o ulozi SOA-e u otkrivanju odlaganja opasnog otpada u Lici i istaknuo da predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković trebaju zatražiti nadzor u toj tajnoj službi jer bi se tako najlakše otkrilo što se događalo
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