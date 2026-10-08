Ante Letica objasnio kako otkriti koga je SOA obavijestila o odlaganju opasnog otpada u Gospiću

Stručnjak za sigurnost Ante Letica, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, govorio je o ulozi SOA-e u otkrivanju odlaganja opasnog otpada u Lici i istaknuo da predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković trebaju zatražiti nadzor u toj tajnoj službi jer bi se tako najlakše otkrilo što se događalo

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