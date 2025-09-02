Oglas

STRUČNJAK UPOZORAVA

Brod odlazi, ali ostaje nam pet najvećih ekoloških prijetnji u Hrvatskoj

author
N1 Hrvatska
|
02. ruj. 2025. 12:33

Danas bi iz splitske luke trebao biti otegljen brod Moby Drea zbog kojeg su prosvjedovale udruge i građani. Nakon odlaska broda ostaju brojni problemi o kojima je u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao ekološki aktivist Vjeran Piršić.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO Vjeran Piršić n1 tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ