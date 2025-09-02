STRUČNJAK UPOZORAVA
Brod odlazi, ali ostaje nam pet najvećih ekoloških prijetnji u Hrvatskoj
N1 Hrvatska
|
02. ruj. 2025. 12:33
| Novi dan
|
0komentara
Danas bi iz splitske luke trebao biti otegljen brod Moby Drea zbog kojeg su prosvjedovale udruge i građani. Nakon odlaska broda ostaju brojni problemi o kojima je u Novom danu s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao ekološki aktivist Vjeran Piršić.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4h
Najnovije
Crna kronika
|
prije 20 min.|
Oglas
Oglas