opasni otpad
Čačić o uvozu otpada: Ostalo je samo par zemalja gdje je takav mutež. Hrvatska je top
N1 Hrvatska
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26. kol. 2026. 13:27
| Novi dan
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Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao ilegalno odlaganje otpada te povećan uvoz otpada.
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