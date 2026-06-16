nuklearni stručnjak
Čorak: Hrvatska treba imati nuklearnu elektranu na vlastitom teritoriju. Postoje dvije potencijalne lokacije
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Duško Čorak, osnivač Instituta za nuklearnu energiju. Razgovarali su o potencijalnoj suradnji između Hrvatske i Slovenije oko izgradnje drugog bloka NE Krško i izgradnji nuklearne elektrane na teritoriju RH.
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