Lockheed Martinu ugovor do 58,6 milijardi dolara za presretače Patriot

Lockheed Martin jedan je od najvećih američkih proizvođača vojne i svemirske opreme, poznat među ostalim po borbenim zrakoplovima F-35 te raketnim i proturaketnim sustavima. Tvrtka proizvodi presretače PAC-3 MSE, koji se u sustavu Patriot koriste za obranu od balističkih i krstarećih projektila te zrakoplova.