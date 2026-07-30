jedna osoba poginula
Rusi napali Kijev balističkim raketama, Zelenski upozorio na napad
Jedna je osoba poginula u ruskim napadima balističkim projektilima na Kijev u noći na četvrtak, nekoliko sati nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog na mogući masovni napad.
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Rusija je u ranim jutarnjim satima u četvrtak balističkim projektilima napadala ukrajinski glavni grad Kijev, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu, pozvavši stanovnike da se sklone. Reuters je objavio da je najmanje jedna osoba poginula.
Ukrajinske vlasti prethodno su oglasile uzbunu zbog prijetnje ruskim projektilima.
„Zračna uzbuna u Kijevu zbog prijetnje uporabe balističkog oružja. Odmah otiđite u najbliže sklonište i ostanite ondje do prestanka opasnosti”, objavila je vojna uprava ukrajinske prijestolnice.
U gradu se čulo više eksplozija, rekao je Reutersov svjedok. Kličko je objavio da je požar izbio na nekoliko nestambenih objekata.
Zelenski: Trump pristao dati dozvole za sustav Patriot
Napad je uslijedio nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu na X-u upozorio da postoji "velika vjerojatnost" masovnog ruskog napada tijekom noći.
Rusija je posljednjih tjedana pojačala napade balističkim projektilima, koje mogu presretati američki sustavi Patriot.
Zelenski je rekao da sigurnost Ukrajinaca ovisi o spremnosti saveznika da Ukrajini osiguraju proturaketnu obranu. Izjavu je dao nakon povratka iz SAD-a, gdje je, prema njegovim riječima, predsjednik Donald Trump pristao Ukrajini dati dozvole povezane s projektilima za sustave Patriot.
Američka vojska je nekoliko sati prije ruskog napada na ukrajinski glavni grad Lockheed Martinu dodijelila ugovor vrijedan do 58,6 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, objavio je Pentagon u srijedu.
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