Trumpov napad na Venezuelu
Đurović: Ako Amerika okupira ovu zemlju, mogao bi se srušiti međunarodni poredak
N1 Hrvatska
|
05. sij. 2026. 11:42
| Novi dan
|
0komentara
Đivo Đurović, novinar i analitičar gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao napad Amerike na Venezuelu.
