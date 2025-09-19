Oglas

Karmen Sunčana Lovrić

Glumica o otkazivanju festivala: Atmosfera je straha, potpuno suprotno od slobode

author
N1 Hrvatska
|
19. ruj. 2025. 12:55

Karmen Sunčana Lovrić, kazališna i filmska glumica gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o otkazivanju sve većeg broja festivala u Hrvatskoj, ali i svojoj predstavi Perkusije ljubavi, uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

