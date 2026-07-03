MIMOHOD U PARIZU
Gotovac stao uz Milanovića: "Da je Kundid učinio što Plenković traži, postupio bi protuustavno"
N1 Hrvatska
|
03. srp. 2026. 13:10
| Novi dan
|
0komentara
Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o mogućnostima umirovljenja generala Kundida, ali i pravnom aspektu novog političkog sukoba između premijera i predsjednika.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas