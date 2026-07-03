Oglas

MIMOHOD U PARIZU

Gotovac stao uz Milanovića: "Da je Kundid učinio što Plenković traži, postupio bi protuustavno"

author
N1 Hrvatska
|
03. srp. 2026. 13:10
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o mogućnostima umirovljenja generala Kundida, ali i pravnom aspektu novog političkog sukoba između premijera i predsjednika.

Oglas

Teme
n1 gosti n1tv novi dan video viktor gotovac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ