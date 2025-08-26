Oglas

O braniteljima u Benkovcu

Hedl: Zabranjivati festivale i filmove je relikt vremena za koje smo mislili da je prošlo

N1 Hrvatska
26. kol. 2025. 12:22

Novinar Telegrama i scenarist filma Mirotvorac Drago Hedl gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak i komentirao prosvjed branitelja i otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu. Hedl smatra da se u javnom prostoru i dalje javljaju ljudi koji ne žele čuti drugo mišljenje te vrijeđaju ljude koji misle drugačije.

