O braniteljima u Benkovcu
Hedl: Zabranjivati festivale i filmove je relikt vremena za koje smo mislili da je prošlo
N1 Hrvatska
|
26. kol. 2025. 12:22
| Novi dan
|
0komentara
Novinar Telegrama i scenarist filma Mirotvorac Drago Hedl gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak i komentirao prosvjed branitelja i otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu. Hedl smatra da se u javnom prostoru i dalje javljaju ljudi koji ne žele čuti drugo mišljenje te vrijeđaju ljude koji misle drugačije.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 43 min.
SK
|
prije 10 min.
SK
|
prije 2h
Najnovije
Oglas
Oglas