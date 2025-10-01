Oglas

GARY KOREN

Izraelski veleposlanik za N1: Hamas ima manje od 24 sata za odgovor

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 13:15

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren, komentirao je našem Tihomiru Ladišiću u Novom danu očekivanja od plana kojeg je američki predsjednik Donald Trump iznio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, a o kojem se sad mora očitovati i Hamas.

Gary Koren N1 TV Novi dan VIDEO video

