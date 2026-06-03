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BIVŠA PREMIJERKA

Jadranka Kosor: "Svi govore da su odnosi u koaliciji idilični, ali vidi se da je Plenković izrazito ljut"

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N1 Info
|
03. lip. 2026. 07:57
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Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala je odnos u vladajućoj koaliciji i ideju DP-a o povratku hrvatske republike Herceg-Bosne.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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