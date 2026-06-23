Sukob na Bliskom istoku
Kalinić: Haški sud je izmišljen samo za "manje vrijedne" narode. Tko će uhititi Putina ili Netanyahua?
Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića i komentirao situaciju na Bliskom istoku i u Ukrajini.
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SK
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