ne nazire se kraj rata
Kamenjecki: Nakon odlaska Putina, situacija u Rusiji bit će vrlo dramatična
Profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao razgovor Zelenskog i Trumpa sa G7 summita u Francuskoj.
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