Sukob Milanovića i Plenkovića
Kosor: Zamislite da je neki ministar u vrijeme Tuđmana zaprijetio predsjedniku i načelniku Glavnog stožera. Kako bi se proveo?
Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nove napetosti između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.
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