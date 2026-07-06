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Sukob Milanovića i Plenkovića

Kosor: Zamislite da je neki ministar u vrijeme Tuđmana zaprijetio predsjedniku i načelniku Glavnog stožera. Kako bi se proveo?

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N1 Info
|
06. srp. 2026. 12:21
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Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nove napetosti između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog odlaska Hrvatske vojske na mimohod u Parizu.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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