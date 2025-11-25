Oglas

ŽELJKO CVRTILA

Kriminalist za N1 o reakciji policije na veliku prevaru u Zagrebu: Radi se o propustu i neznanju

N1 Hrvatska
25. stu. 2025. 13:16
13:51

Kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila, zajedno s našom reporterkom Katarinom Plantak, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, komentirali su slučaj lažnog iznajmljivanja stana i prevare u kojoj je oštećeno desetak osoba.

